Бусаров: верю, что «Динамо» сделает большой шаг по возвращению на былые позиции

Новичок московского «Динамо» нападающий Георгий Бусаров поделился впечатлениями от перехода в стан бело-голубых.

«Только самые положительные эмоции! Очень приятно оказаться в таком прославленном большом клубе с богатейшей историей. С большей частью команды лично не знаком, но с некоторыми ребятами довелось вместе поиграть. Например, с Андреем Мироновым и Дмитрием Огурцовым, который недавно подписал контракт с клубом, выступали за молодёжную сборную.

Всегда сложно предугадать, каким будет новый сезон. Рассчитываю, что он будет очень продуктивным и плодотворным для команды. Верю, что клуб сможет сделать ещё один большой шаг по возвращению на былые позиции и места в турнирной таблице, где он и должен находиться», — цитирует Бусарова пресс-служба московского клуба.

Контракт Бусарова с «Динамо» носит двусторонний характер