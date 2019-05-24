Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Бусаров: верю, что «Динамо» сделает большой шаг по возвращению на былые позиции

Бусаров: верю, что «Динамо» сделает большой шаг по возвращению на былые позиции
Хоккей / КХЛ 0

Новичок московского «Динамо» нападающий Георгий Бусаров поделился впечатлениями от перехода в стан бело-голубых.

«Только самые положительные эмоции! Очень приятно оказаться в таком прославленном большом клубе с богатейшей историей. С большей частью команды лично не знаком, но с некоторыми ребятами довелось вместе поиграть. Например, с Андреем Мироновым и Дмитрием Огурцовым, который недавно подписал контракт с клубом, выступали за молодёжную сборную.

Всегда сложно предугадать, каким будет новый сезон. Рассчитываю, что он будет очень продуктивным и плодотворным для команды. Верю, что клуб сможет сделать ещё один большой шаг по возвращению на былые позиции и места в турнирной таблице, где он и должен находиться», — цитирует Бусарова пресс-служба московского клуба.

Контракт Бусарова с «Динамо» носит двусторонний характер
Революция в «Динамо». Что об этом нужно знать
В 2017 году Андрея Сафронова убрали из «Динамо» с помощью рейдерского захвата. Спустя два года он возвращается в клуб?
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент