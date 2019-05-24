Бусаров: верю, что «Динамо» сделает большой шаг по возвращению на былые позиции

Новичок московского «Динамо» нападающий Георгий Бусаров поделился впечатлениями от перехода в стан бело-голубых.
«Только самые положительные эмоции! Очень приятно оказаться в таком прославленном большом клубе с богатейшей историей. С большей частью команды лично не знаком, но с некоторыми ребятами довелось вместе поиграть. Например, с Андреем Мироновым и Дмитрием Огурцовым, который недавно подписал контракт с клубом, выступали за молодёжную сборную.
Всегда сложно предугадать, каким будет новый сезон. Рассчитываю, что он будет очень продуктивным и плодотворным для команды. Верю, что клуб сможет сделать ещё один большой шаг по возвращению на былые позиции и места в турнирной таблице, где он и должен находиться», — цитирует Бусарова пресс-служба московского клуба.
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