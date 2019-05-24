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Врана: если Ржига так решил, то я ничего не могу с этим сделать

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Врана: если Ржига так решил, то я ничего не могу с этим сделать
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

Нападающий сборной Чехии и «Вашингтон Кэпиталз» Якуб Врана прокомментировал вывод из состава национальной команды на четвертьфинал с командой Германии (5:1).

В чешских СМИ фигурировала версия о произошедшем скандале между Враной и тренерским штабом, а также целым рядом игроков команды.

«Если команда победила, значит всё нормально. Я стараюсь держать себя в тонусе, чтобы всегда быть готовым играть. Если что-то случится, и будет причина изменить состав на игру, мне нужно быть готовым к этому. Я желаю команде только успеха, ведь я член этой команды. Вчера мы одержали важную победу, и на очереди важная игра с Канадой. Я не знаю, что там будет с составом. Будем смотреть.

Как я пережил произошедшее? Я нахожусь здесь, чтобы работать на команду. Я приехал в Словакию по одной причине — добиться успеха. Если тренер (Милош Ржига. — Прим. «Чемпионата») вот так решил, то я ничего не могу с этим поделать. Всё, что я могу, это продолжать тренироваться и сосредоточиться на том, чтобы получить ещё один шанс", — приводит слова Враны iSport.cz.

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