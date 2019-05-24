Глава профсоюза игроков НХЛ: надеюсь, что Войнов найдёт клуб в лиге

Глава профсоюза игроков Национальной хоккейной лиги Дональд Фер обсудит с агентом российского защитника Вячеслава Войнова ситуацию с решением о сокращении его дисквалификации.

«Войнов мог подавать апелляцию, он использовал такую возможность пойти в арбитраж, и ему сократили дисквалификацию. Мы надеемся, что Войнов найдёт себе клуб в НХЛ. Мы будем ждать, что произойдёт, я планирую поговорить на эту тему с агентом игрока», — цитирует Фера ТАСС.

Независимый арбитр поддержал решение НХЛ о дисквалификации на один сезон, но отметил, что в данную дисквалификацию можно внести 41 игру сезона-2018/19. Таким образом, дисквалификация Войнова в НХЛ сокращена до середины сезона-2019/20.

Россиянина дисквалифицировали в НХЛ в 2015 году за нанесение побоев жене, после чего он был вынужден уехать из США. Из-за этого защитник пропустил Кубок мира в 2016 году.

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