И. Воробьёв — о словах американской журналистки: в душе посмеялись
Главный тренер сборной России Илья Воробьёв прокомментировал мнение эксперта издания The New York Times Джули Робенхаймер, которая заявила, что у российской команды абсурдная модель игры в нападении.
«Слова американской журналистки? Прочитали и проехали дальше. Посмеялись? В душе, наверное.
Отличная новость про ЧМ-2023, зная, сколько труда было вложено, зная не понаслышке, какой это будет стадион, на сколько мест. Это фантастика, надеюсь, это даст ещё больший толчок развитию хоккея как в нашей стране, так и за рубежом. Условия там будут очень хорошие.
Тренировка была с акцентом на передачи на ход? Сегодня такая тренировка, это стандартное бросковое упражнение», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
Американская журналистка: у россиян абсурдная модель игры в нападении
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