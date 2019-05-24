Бочаров: в первую очередь хотел играть именно в «Динамо», это мой родной клуб

Голкипер московского «Динамо» Иван Бочаров прокомментировал заключение нового контракта с клубом.

«Очень рад. «Динамо» — мой родной клуб, и в первую очередь я хотел продолжить играть именно здесь. Ожидаю, что соберётся хороший коллектив, мы сплотимся и станем одной семьёй. Конечно же, главная цель — Кубок Гагарина!

На самом деле в лиге команды более или менее выровнялись, поэтому с каждым соперником тяжело и интересно играть. Но особенные матчи — московское дерби со «Спартаком». Учитывая, как мы играли против них последние сезоны, пора продлевать свою победную серию», — цитирует Бочарова официальный сайт клуба.

В минувшем сезоне 23-летний Бочаров выиграл 19 из 38 матчей регулярного чемпионата, отражая в среднем за игру 93,3% бросков и пропуская 1,93 шайбы. В 5 матчах плей-офф Бочаров одержал 2 победы при коэффициенте надёжности 2,15 и проценте отражённых бросков 93,7.