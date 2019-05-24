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Тренер Финляндии: у России очень хорошая, но не идеальная команда на ЧМ

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Тренер Финляндии: у России очень хорошая, но не идеальная команда на ЧМ
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

Главный тренер сборной Финляндии Юкка Ялонен прокомментировал предстоящий матч полуфинала чемпионата мира с Россией.

«Знаю русских игроков, некоторых тренировал, но Воробьёва так хорошо не знаю. Он тренирует Россию, я — Финляндию. Они знают, как мы играем, мы знаем, как играют они. Они хотят не уступить нам, мы хотим не уступить им. Уверен, будет равная игра.

Мы должны показывать свою игру. Финляндия обыграла Россию в Брно перед стартом турнира, команды были практически такие же. Мы гораздо в лучшей форме, чем были тогда. Случайно Россию не обыграешь, надо заслужить победу. Мы сделали это в Брно и должны сделать это завтра.

Конечно, матч в Брно придал уверенности, что мы можем обыграть Россию, если будем хорошо играть. Конечно, Россия стала играть лучше на чемпионате мира, но и мы тоже стали лучше. В полуфинал случайно не попасть.

У России великолепный состав, много классных игроков. Мастеровитые нападающие, могут опасно атаковать и забивать. Хорошее большинство, хороший вратарь, сильная оборона. Конечно, это не идеальная команда, но очень хорошая», — передаёт слова Ялонена корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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