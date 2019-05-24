Источник: КХЛ планирует провести матч «Салават» — «Ак Барс» в Давосе

Континентальная хоккейная лига планирует провести матч регулярного чемпионата с участием «Салавата Юлаева» и «Ак Барса» в декабре в Давосе (Швейцария), сообщает РИА «Новости».
Это будет домашняя игра «Салавата», который затем останется в Швейцарии для участия в Кубке Шпенглера. Турнир пройдёт в Давосе с 26 по 31 декабря. В прошедшем сезоне КХЛ провела по две игры регулярного чемпионата в Вене и Цюрихе.
В сезоне-2018/19 «Ак Барс» и «Салават Юлаев» вышли в плей-офф КХЛ. Казанская команда проиграла в первом раунде «Авангарду» со счётом 0-4. Уфимский клуб дошёл до финала Восточной конференции, где уступил со счётом 2-4 «Авангарду». В первом раунде подопечные Николая Цулыгина встречались с «Металлургом» (4-2), во втором — с «Автомобилистом» (4-1).
- 24 мая 2019
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