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Источник: КХЛ планирует провести матч «Салават» — «Ак Барс» в Давосе

Источник: КХЛ планирует провести матч «Салават» — «Ак Барс» в Давосе
Хоккей / КХЛ 0

Континентальная хоккейная лига планирует провести матч регулярного чемпионата с участием «Салавата Юлаева» и «Ак Барса» в декабре в Давосе (Швейцария), сообщает РИА «Новости».

Это будет домашняя игра «Салавата», который затем останется в Швейцарии для участия в Кубке Шпенглера. Турнир пройдёт в Давосе с 26 по 31 декабря. В прошедшем сезоне КХЛ провела по две игры регулярного чемпионата в Вене и Цюрихе.

В сезоне-2018/19 «Ак Барс» и «Салават Юлаев» вышли в плей-офф КХЛ. Казанская команда проиграла в первом раунде «Авангарду» со счётом 0-4. Уфимский клуб дошёл до финала Восточной конференции, где уступил со счётом 2-4 «Авангарду». В первом раунде подопечные Николая Цулыгина встречались с «Металлургом» (4-2), во втором — с «Автомобилистом» (4-1).

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