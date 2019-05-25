Холланд: в хоккее нет волшебной палочки или магазина, где можно купить успех

Новый генеральный менеджер клуба «Эдмонтон Ойлерз» Кен Холланд рассказал о своих принципах работы.



«Быстрых решений не существует. Волшебной палочки нет. Нет хоккейного магазина, где можно купить успех. Нужно старое, доброе планирование, следование плану и терпение. Я смотрю на команды, которые добиваются успеха, и вижу стабильность. Вижу, что тренеры и менеджеры там находятся какое-то время. Я надеюсь тут задержаться и найти тренера, с которым мы возьмёмся за работу.



Новый тренер? В НХЛ команды должны иметь структуру и играть жёстко. У меня был длинный список кандидатов, а сейчас он сократился до очень короткого. И большинство из них имело опыт тренерства в НХЛ. Я не проводил тонны собеседований. Я много времени провёл в телефонных разговорах с людьми из лиги, обсуждая кандидатов из списка. В этом процессе я прибегал к помощи Кена Хичкока. Он знаком с большинством тренеров в лиге, поэтому способен собрать информацию, которую мне достать было бы труднее. Это должен быть человек, который обеспечит команде структуру и уже имел опыт работы тренером. В НХЛ тебя всегда ждут ухабы. Гладкой дороги никогда не бывает. Отсюда и приходит опыт. Опыт нахождения в седле — это, несомненно, преимущество», — цитирует тренера официальный сайт НХЛ.

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