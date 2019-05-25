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Сборная России прибыла на матч 1/2 финала ЧМ-2019 с Финляндией

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Сборная России прибыла на матч 1/2 финала ЧМ-2019 с Финляндией
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

Сегодня, 25 мая, в Братиславе на стадионе имени Ондрея Непелы в полуфинале чемпионата мира — 2019 встретятся сборные России и Финляндии. Начало — в 16:15 мск. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча.

Хоккеисты сборной России уже прибыли на арену, где попытаются заработать путёвку в финал мирового первенства.

Посмотреть видео можно на «Чемпионате».

Чемпионат мира по хоккею, проходящий в Братиславе и Кошице, завершится 26 мая. В Кошице играли команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходили матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).

Действующим чемпионом мира является команда Швеции. В финальном матче прошлого мирового первенства подопечные Рикарда Грёнборга переиграли Швейцарию (3:2). В четвертьфинале ЧМ-2019 шведская команда проиграла Финляндии (4:5 ОТ) и потеряла шансы на повторение успеха.

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