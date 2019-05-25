Впервые с 2015 года сборная России может пробиться в финал чемпионата мира.

Россия – Финляндия в полуфинале ЧМ! Прямой эфир матча от Первого канала

Россия — Финляндия, полуфинал. Прямая трансляция Первого канала на «Чемпионате».

25 мая в Братиславе состоятся полуфинальные матчи чемпионата мира – 2019. В первой встрече (16:15 мск) на лёд выйдут сборные России и Финляндии, во втором матче (20:15) сразятся команды Канады и Чехии.

Сборные России и Финляндии встречались на мировых первенствах 20 раз. Россияне победили в 11 встречах, в восьми матчах успех праздновали финны, одна игра завершилась вничью. Последняя встреча на чемпионате мира состоялась в 2017 году, тогда российские хоккеисты оказались сильнее финнов в матче за третье место – 5:3.

Результаты матчей сборной России на чемпионате мира – 2019

На нынешнем первенстве сборная России одержала восемь побед в восьми матчах. Финны же потерпели два поражения на групповом этапе, уступив в овертайме американцам (2:3 ОТ) и проиграв немцам (2:4).

Что нужно знать о сборной Финляндии

Россия – уже в финале? У финнов нет звёзд НХЛ, но этим они и опасны Что нужно знать о сборной Финляндии. Эта команда не так проста, как может показаться.

«Знаем русский менталитет, надеемся, они нас боятся». Что говорят финны Главный тренер финской сборной Юкка Ялонен считает, что у России не идеальная команда, и её реально обыграть.

Как прошли четвертьфинальные матчи на ЧМ

Канада – Швейцария – 3:2 ОТ

Канадцы выжили за 0,3 секунды до сирены! А потом добили бедную Швейцарию Это была трагедия Швейцарии и настоящий канадский характер. Лучший матч чемпионата мира.

Россия – США – 4:3

«Россия – самый сильный соперник, мы сами выкопали себе яму». США – о матче Американцам оставалось только сетовать, что они попали на Россию уже в четвертьфинале чемпионата мира.

Финляндия – Швеция – 5:4 ОТ

Финны спаслись и отправили шведских звёзд НХЛ домой! Всё это за три минуты «Тре крунур» проиграли Финляндии в четвертьфинале чемпионата мира. Это был матч-концерт.

Чехия – Германия – 5:1