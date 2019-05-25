Россия – Финляндия в полуфинале ЧМ! Прямой эфир матча от Первого канала

Россия — Финляндия, полуфинал. Прямая трансляция Первого канала на «Чемпионате».
25 мая в Братиславе состоятся полуфинальные матчи чемпионата мира – 2019. В первой встрече (16:15 мск) на лёд выйдут сборные России и Финляндии, во втором матче (20:15) сразятся команды Канады и Чехии.
Сборные России и Финляндии встречались на мировых первенствах 20 раз. Россияне победили в 11 встречах, в восьми матчах успех праздновали финны, одна игра завершилась вничью. Последняя встреча на чемпионате мира состоялась в 2017 году, тогда российские хоккеисты оказались сильнее финнов в матче за третье место – 5:3.
Результаты матчей сборной России на чемпионате мира – 2019
На нынешнем первенстве сборная России одержала восемь побед в восьми матчах. Финны же потерпели два поражения на групповом этапе, уступив в овертайме американцам (2:3 ОТ) и проиграв немцам (2:4).
Что нужно знать о сборной Финляндии
Как прошли четвертьфинальные матчи на ЧМ
Канада – Швейцария – 3:2 ОТ
Россия – США – 4:3
Финляндия – Швеция – 5:4 ОТ
Чехия – Германия – 5:1
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