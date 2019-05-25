Третьяк — о поражении в полуфинале ЧМ-2019: ни одной хорошей комбинации

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк прокомментировал поражение сборной России от Финляндии (0:1) в полуфинале ЧМ-2019.

«Финны сыграли тактически грамотно, выбрали правильный план, очень плотно играли, не давали развернуться нашим ребятам. К сожалению, не было ни одной хорошей комбинации, не дали разыграть ничего, а после заброшенной шайбы финны ещё большими силами сели назад в свою зону. Ребята бились, хотели, желание было, вратарь соперников удачно играл. Очень чётко и цепко финны сыграли, двигались хорошо, из наших сегодня выделю Капризова и Василевского», – цитирует Третьяка ТАСС.

Первый период прошёл без заброшенных шайб, хотя команды создали несколько опасных моментов. Зрители не увидели голов и в следующие 20 минут — великолепно играли голкиперы Андрей Василевский и Кевин Ланкинен. Счёт был открыт на 51-й минуте — отличился финский нападающий Марко Анттила. Гол стал единственным в матче.

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