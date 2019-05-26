Кутюрье: у России великолепная команда, но финны показывают хороший хоккей

Нападающий сборной Канады Шон Кутюрье считает, что его команде будет непросто в финале чемпионата мира с Финляндией.

«Финны хорошо играют в обороне, с ними тяжело создавать моменты. Нам надо будет хорошо постараться, чтобы создавать моменты, быть терпеливыми, хорошо обороняться.

Не думаю, что удивлён. У Финляндии хорошая команда. У России на бумаге великолепная команда, но финны доказали, что показывают хороший командный хоккей. Будет тяжёлое противостояние. Все четыре команды в полуфиналах были хороши, сейчас осталось только две. Нам надо сыграть лучше Финляндии.

В первом матче на турнире проиграли им? Теперь мы уже другая команда, с каждым матчем турнира мы становились всё лучше. Нам нравится наша игра, завтра нам надо показать свою лучшую игру. Мы стали лучше действовать в обороне, пропускаем меньше контратак, не даём бросать с пятачка. В атаке лучше получается доставлять шайбу до ворот и забивать свои моменты», — передаёт слова Кутюрье корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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