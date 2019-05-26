Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 / Новости /

Кутюрье: у России великолепная команда, но финны показывают хороший хоккей

ЧМ-2019
ЧМ-2019
Все турниры
  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
Статистика турнира
Турнир Команды Календарь Турнирная таблица Статистика игроков Тренеры Стадионы Судьи
Кутюрье: у России великолепная команда, но финны показывают хороший хоккей
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

Нападающий сборной Канады Шон Кутюрье считает, что его команде будет непросто в финале чемпионата мира с Финляндией.

«Финны хорошо играют в обороне, с ними тяжело создавать моменты. Нам надо будет хорошо постараться, чтобы создавать моменты, быть терпеливыми, хорошо обороняться.

Не думаю, что удивлён. У Финляндии хорошая команда. У России на бумаге великолепная команда, но финны доказали, что показывают хороший командный хоккей. Будет тяжёлое противостояние. Все четыре команды в полуфиналах были хороши, сейчас осталось только две. Нам надо сыграть лучше Финляндии.

В первом матче на турнире проиграли им? Теперь мы уже другая команда, с каждым матчем турнира мы становились всё лучше. Нам нравится наша игра, завтра нам надо показать свою лучшую игру. Мы стали лучше действовать в обороне, пропускаем меньше контратак, не даём бросать с пятачка. В атаке лучше получается доставлять шайбу до ворот и забивать свои моменты», — передаёт слова Кутюрье корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Маршессо — о ЧМ-2019: у России была лучшая команда на бумаге, столько суперзвёзд
Канада избежала ошибок России и сокрушила Чехию. Она уже чемпион мира?
Канаде – финал, а Чехии – игра с Россией за бронзовые медали. Всё было решено за пять минут.
Комментарии (0)
Новости. ЧМ по хоккею 2019
Все новости RSS
Партнерский контент