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Расписание медальных матчей чемпионата мира — 2019 на 26 мая

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Расписание медальных матчей чемпионата мира — 2019 на 26 мая
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

26 мая, в заключительный игровой день чемпионата мира 2019 года по хоккею, будут сыграны медальные матчи. Оба матча пройдут на арене имени Ондрея Непелы в Братиславе. Первыми за бронзу сыграют сборные России и Чехии, а в финальной игре на лёд выйдут команды Канады и Финляндии. Следите за событиями игр в онлайн-трансляциях «Чемпионата».

16:45. Россия— Чехия

ЧМ-2019
26 мая 2019, воскресенье. 16:45 МСК
Россия
Чехия

21:15. Канада— Финляндия

ЧМ-2019
26 мая 2019, воскресенье. 21:15 МСК
Канада
Финляндия

Чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошице. В Кошице играли команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходили матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).

Действующим чемпионом мира является команда Швеции. На нынешнем турнире подопечные Рикарда Грёнборга проиграли Финляндии в четвертьфинале.

Воробьёву нужно уйти. Проиграть финнам с таким составом – это позор
Его кандидатура изначально казалось сомнительной для сборной России, а ЧМ-2019 это только подтвердил.
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