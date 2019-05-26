Расписание медальных матчей чемпионата мира — 2019 на 26 мая

26 мая, в заключительный игровой день чемпионата мира 2019 года по хоккею, будут сыграны медальные матчи. Оба матча пройдут на арене имени Ондрея Непелы в Братиславе. Первыми за бронзу сыграют сборные России и Чехии, а в финальной игре на лёд выйдут команды Канады и Финляндии. Следите за событиями игр в онлайн-трансляциях «Чемпионата».

16:45. Россия— Чехия

21:15. Канада— Финляндия

Чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошице. В Кошице играли команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходили матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).

Действующим чемпионом мира является команда Швеции. На нынешнем турнире подопечные Рикарда Грёнборга проиграли Финляндии в четвертьфинале.