Кто победит в финале чемпионата мира — 2019: Канада или Финляндия?
Сегодня, 26 мая, в заключительный игровой день чемпионата мира 2019 года по хоккею, будут разыграны медали. В финальном матче встретятся сборные Канады и Финляндии. Начало встречи — в 21:15 мск.
«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Кто выиграет в финале чемпионата мира: Канада или Финляндия?».
Принять участие в опросе также можно в PlayBuzz.
Чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошице. В Кошице играли команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходили матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия). В матче за третье место сыграют сборные России и Чехии.
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