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Россия — Чехия: онлайн-трансляция матча за третье место ЧМ-2019 начнётся в 16:45

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Россия — Чехия: онлайн-трансляция матча за третье место ЧМ-2019 начнётся в 16:45
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

Сегодня, 26 мая, в Братиславе на стадионе имени Ондрея Непелы в матче за третье место чемпионата мира — 2019 встретятся сборные России и Чехии. Начало — в 16:45 мск.

«Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча Россия — Чехия.

Турнирная сетка и календарь игр чемпионата мира 2019 года по хоккею

Чемпионат мира по хоккею, проходящий в Братиславе и Кошице, завершится финалом между Канадой и Финляндией. В Кошице играли команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходили матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).

Действующим чемпионом мира является команда Швеции. В финальном матче прошлого мирового первенства подопечные Рикарда Грёнборга переиграли Швейцарию (3:2). В четвертьфинале ЧМ-2019 шведская команда проиграла Финляндии (4:5 ОТ) и потеряла шансы на повторение успеха.

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