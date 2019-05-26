Шатан: надеюсь, «Слован» останется в КХЛ. Если нет, ничего страшного

Генеральный менеджер сборной Словакии Мирослав Шатан прокомментировал введение в Зал славы ИИХФ, поделился мнением о выступлении национальной команды на чемпионате мира 2019 года и ответил на вопрос о ситуации со «Слованом».

«Очень приятно получить признание и быть включённым в Зал славы. Во время карьеры об этом не думаешь, не ждёшь и играешь не для этого. Но уже сейчас приятно, что ИИХФ таким образом оценила то, чего я добился в карьере. Счастлив быть в числе игроков, который внесли вклад в международный хоккей.

Думаю, сборная Словакии на этом чемпионате мира выступила очень близко к своему потенциалу. Конечно, были индивидуальные ошибки, которые стоили нам очков, но если посмотреть на последние шесть лет, сборная стала играть гораздо лучше. Мы были опасны в матчах с сильными соперниками, которые могли не уважать нас в последние пару лет. Мы сделали шаг в правильном направлении, надо двигаться дальше, чтобы наша сборная вновь стала успешной.

Ожиданий от матча за третье место и финала у меня нет, просто хочу получить удовольствие от хоккея. Может, кого-то разочарую, но мне всё равно, кто выиграет эти матчи. Хочу увидеть хороший хоккей и завершить чемпионат на высокой ноте.

Руководство «Слована» само должно решить, нужно ли им играть в КХЛ. Конечно, мы желаем «Словану» только хорошего. Надеемся, он останется в КХЛ. Если нет, ничего страшного. У меня нет информации, что будет дальше со «Слованом», нам надо подождать и увидеть, как будут развиваться события. Конечно, это очень значимый клуб для Словакии, у которого большая история. Желаем клубу самого лучшего», — передаёт слова Шатана корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.