Победный буллит Никиты Гусева, который принёс сборной России бронзу ЧМ-2019

Сборная России встречалась с командой Чехии в матче за третье место на чемпионате мира 2019 года по хоккею в Братиславе. Игра закончилась со счётом 3:2 Б в пользу команды Ильи Воробьёва.

В серии буллитов точные броски на свой счёт записали Илья Ковальчук и Никита Гусев, в то время как Никита Кучеров не реализовал попытку. Чешская сборная не сумела пробить Андрея Василевского, несмотря на четыре шанса.

Посмотреть видео победного буллита Гусева можно в «твиттере» ИИХФ.

Счёт открыл Михаил Григоренко, подправивший дальний бросок Михаила Сергачёва. Чехи довольно быстро восстановили паритет стараниями Михала Ржепика, а в концовке первого игрового отрезка Доминик Кубалик вывел номинальных гостей вперёд. В начале второго периода Артём Анисимов сравнял счёт при помощи рикошета от клюшки Радко Гудаса. В основное время, как и в дополнительное, победитель выявлен не был, и судьба противостояния решилась в серии буллитов, где удача оказалась на стороне сборной России.