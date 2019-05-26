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Плотников: отдаём должное Василевскому, он не просто так претендует на «Везину»

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Плотников: отдаём должное Василевскому, он не просто так претендует на «Везину»
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

Нападающий сборной России Сергей Плотников прокомментировал итоги ЧМ-2019, на котором российская команда завоевала бронзовые медали, обыграв в матче за третье место чехов со счётом 3:2 Б.

«Трудно ли было вкатиться игру после простоя? Хорошо, что я тренировался. Конечно, было тяжело, но я думал, что будет хуже. По ходу первого периода вкатился и почувствовал себя лучше. Моральная апатия? Есть немного. Но когда я выхожу на игру, у меня всё уходит, руки и ноги сами делают то, что должны.

Отдать все медали Василевскому? Конечно, надо отдать должное нашему вратарю, который сегодня вытащил нас во многих моментах. Но на то он и хороший голкипер, который номинируется на «Везину». Чуть не подрался с Яшкиным, он сбил шлем с меня? Да на чемпионате мира нет драк как таковых, это просто эмоции. Я хотел забить, он хотел меня вытолкать — вот и всё. Дорогой ли у меня шлем? Конечно, пять лет в нём играю.

Каким было моральное состояние команды после полуфинала? Мне было проще настроиться, потому что всё это время я отдыхал, не играл, эмоции меня подхлёстывали, всё через край лилось. Предложили ли что-то новое чехи? Ничего. У них было много набросов, подставлений, они сыграли в свой хоккей. В овертайме в формате «три на три» у нас было несколько отличных шансов, но не сложилось. Хорошо, что смогли выиграть по буллитам», — передаёт слова Плотникова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

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