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Овечкин: есть люди, которые ждут повода, чтобы оскорбить. Это не болельщики

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Овечкин: есть люди, которые ждут повода, чтобы оскорбить. Это не болельщики
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

Нападающий сборной России Александр Овечкин после матча за третье место ЧМ-2019 с Чехией (3:2 Б) раскритиковал некоторых болельщиков.

«Некоторые люди говорят: зачем постоянно дёргать и вызывать Овечкина? Что говорить тем людям, которые никогда не играли в хоккей? Я считаю, что это не болельщики. Они ждут повода, чтобы оскорбить, ждут какого-то проигрыша или неудачи, чтобы сказать, какой Овечкин или кто-то ещё. Мы играем все вместе за страну, бьёмся и хотим выиграть, а тех, кто говорит такие вещи, не надо слушать и обращать на них внимания. Кстати, таких, к сожалению, у нас очень много. И среди вас, ребят, они есть», — передаёт слова Овечкина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

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