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Р. Ротенберг: из всех хоккейных стран Россия идёт одним из лидеров в целом

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Р. Ротенберг: из всех хоккейных стран Россия идёт одним из лидеров в целом
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг прокомментировал победу сборной России со счётом 3:2 Б в матче с Чехией за бронзу чемпионата мира.

«Мы проделали огромную работу. Все переживали, команда стала единым целым по ходу турнира. Все отдали всё, что могли. Девять побед из десяти. Да, одной не хватает победы, мы это понимаем. Есть от чего отталкиваться. В этом сезоне у нас бронза у U20, серебро у U18, сейчас бронза. Из всех хоккейных стран мы идём одними из лидеров в целом. Это для нас такой задел на будущее. Всех с победой», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Чемпионат мира по хоккею, проходящий в Братиславе и Кошице, завершится сегодня, 26 мая. В финальном матче сборная Канады встретится с Финляндией.

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