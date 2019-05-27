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Видео: раздевалка сборной Финляндии после победы в финале ЧМ-2019

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Видео: раздевалка сборной Финляндии после победы в финале ЧМ-2019
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

Международная федерация хоккея в официальном «твиттере» организации представила видео из раздевалки сборной Финляндии после победы в финале чемпионата мира 2019 года. В решающем матче мирового первенства финская команда победила сборную Канады со счётом 3:1.

Сборная Финляндии выиграла чемпионат мира в третий раз в истории. Первый титул был завоёван в 1995 году, второй — в 2011-м. Восемь лет назад сборная Суоми также выиграла мировое первенство в Словакии и под руководством Юкки Ялонена.

Видео доступно на странице ИИХФ в «Твиттере».

Счёт в середине первого игрового отрезка открыл защитник канадской сборной Ши Теодор. Финская сборная отыгралась в начале второго периода благодаря точному броску капитана Марко Анттилы. На первых минутах третьего игрового отрезка Анттила оформил дубль и вывел финнов вперёд. В концовке встречи Харри Песонен отправил третью шайбу в ворота канадцев. Сборная Финляндии завоевала золотые медали чемпионата мира в третий раз в истории.

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