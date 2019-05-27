Овечкин после матча с Чехией провёл рукой по лицу одноклубника Враны

Форвард сборной России Александр Овечкин подшутил над чешским форвардом Якубом Враной после матча за третье место на чемпионате мира по хоккею. Чешский нападающий давал интервью, когда проходивший сзади его одноклубник из «Вашингтона» провёл ему рукой по лицу. Врана оглянулся и продолжил говорить с прессой.

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Напомним, сборная России в матче за бронзовые медали чемпионата мира обыграла Чехию со счётом 3:2 Б. Счёт открыл Михаил Григоренко, подправивший дальний бросок Михаила Сергачёва. Чехи довольно быстро восстановили паритет стараниями Михала Ржепика, а в концовке первого игрового отрезка Доминик Кубалик вывел номинальных гостей вперёд. В начале второго периода Артём Анисимов сравнял счёт при помощи рикошета от клюшки Радко Гудаса. В основное время, как и в дополнительное, победитель выявлен не был, и судьба противостояния решилась в серии буллитов, где удача оказалась на стороне сборной России.

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