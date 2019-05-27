Победу сборной Финляндии в Хельсинки празднуют около 40 тысяч человек
Победу сборной Финляндии в Хельсинки празднуют около 40 тысяч человек, информирует Iltalehti.
Сборная Суоми завоевала золотые медали мирового первенства, обыграв в решающем матче канадцев со счётом 3:1.
Сборная Финляндии выиграла чемпионат мира в третий раз в истории. Первый титул был завоёван в 1995 году, второй — в 2011-м. Восемь лет назад сборная Суоми также выиграла мировое первенство, проводившееся в Словакии, и также под руководством Юкки Ялонена.
В полуфинале чемпионата мира в Словакии сборная Финляндии обыграла Россию со счётом 1:0. Автором единственной заброшенной шайбы стал капитан сборной Финляндии Марко Анттила, оформивший дубль в финальной игре.
Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»
«Мы уже национальные герои!». Что творилось после победы Финляндии на ЧМ
Финны будут долго праздновать. Для начала закажут пиццу и пиво.
«Летом половина состава финнов получит шанс в НХЛ». Что пишут о финале ЧМ
Это было настоящее финское чудо на льду.
- 27 мая 2019
-
21:25
-
21:02
-
20:19
-
20:01
-
19:49
-
19:21
-
18:57
-
16:00
-
15:39
-
15:32
-
15:11
-
13:35
-
13:00
-
12:56
-
12:17
-
11:57
-
11:36
-
11:28
-
10:59
-
10:47
-
10:30
-
10:20
-
09:56
-
09:20
-
09:00
-
08:52
-
08:29
-
08:17
-
02:44
-
02:30
-
02:00
-
01:45
-
01:35
-
01:25
-
01:12
Партнерский контент