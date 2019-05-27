Победу сборной Финляндии в Хельсинки празднуют около 40 тысяч человек

Победу сборной Финляндии в Хельсинки празднуют около 40 тысяч человек, информирует Iltalehti.



Сборная Суоми завоевала золотые медали мирового первенства, обыграв в решающем матче канадцев со счётом 3:1.



Сборная Финляндии выиграла чемпионат мира в третий раз в истории. Первый титул был завоёван в 1995 году, второй — в 2011-м. Восемь лет назад сборная Суоми также выиграла мировое первенство, проводившееся в Словакии, и также под руководством Юкки Ялонена.



В полуфинале чемпионата мира в Словакии сборная Финляндии обыграла Россию со счётом 1:0. Автором единственной заброшенной шайбы стал капитан сборной Финляндии Марко Анттила, оформивший дубль в финальной игре.



Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»

«Мы уже национальные герои!». Что творилось после победы Финляндии на ЧМ Финны будут долго праздновать. Для начала закажут пиццу и пиво.