Вайсфельд: России не нужно играть в такой хоккей, как у Финляндии

Известный функционер и телекомментатор Леонид Вайсфельд поделился мнением о победе сборной Финляндии на чемпионата мира 2019 года.
«То, что сейчас сделали финны, – это гипертрофированная версия финского стиля. То, что у них дисциплина и выполнение тренерского задания превыше всего, – это очень хорошо, но они это возвели во главу угла. Если у тебя есть исполнители уровня Малкина и Овечкина, то надо от этого плясать.
В дисциплине вообще ничего плохого нет. Воробьёв же что имел в виду? Что они в хоккей не играли, а отбрасывались и терпеливо ждали случая. Просто у них исполнителей в этой команде вообще нет. Он это имел в виду, и я с ним согласен, что в такой хоккей нам играть не нужно. Другой вопрос, что тренеры понимали, что финны будут играть в такой хоккей, и они не придумали, как эту оборону взломать. Скорее всего, понадеявшись на то, что наши мастера одну-две всё равно забьют.
Это претензия не только к тренерам сборной России, но и к сборной Канады и Швеции тоже. На минуточку, финны обыграли три лучшие команды на этом турнире. То, что они чемпионы мира, – молодцы, но будущее не за таким хоккеем. Так можно выиграть один раз. Это скорее исключение, и больше такого не повторится. Финны стали чемпионами мира, хотя никто не предполагал, что с таким составом и такой игрой можно выиграть золото. Теперь тренеры условно Канады, России и Швеции задумаются, как взламывать эту оборону. Должны появиться новые идеи", — цитирует Вайсфельда «Спорт Бизнес Online».
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