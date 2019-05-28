НХЛ отказалась от проведения предсезонных матчей в Китае в 2019 году

Национальная хоккейная лига не будет проводить предсезонные матчи в Китае этой осенью, информирует официальный сайт организации.
Лига столкнулась со сложностями при организации встреч в связи с празднованием 70-й годовщины образования Китайской Народной Республики, сообщил заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли.
«Это не означает, что мы приостанавливаем работу по своей стратегии в Китае. Наоборот, мы собираемся удвоить усилия и расширить своё присутствие в этой стране. Мы серьёзно увеличим наше присутствие там. Надеемся, что летом эту страну посетят некоторые наши хоккеисты, представители лиги и профсоюза игроков.
Мы продолжим вкладываться в развитие хоккея на местах, в хоккейные программы в школах, чтобы помочь развитию детского хоккея в стране. Надеюсь, мы сможем объявить о проведении матчей в следующем году намного раньше, чем делали это в прошлом. Так мы сможем лучше подготовиться к ним», — заявил Дэйли.
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