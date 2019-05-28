Фастовский: не знаю, кого дальше в КХЛ сокращать, и так уже один клуб умер
Генеральный менеджер «Сибири» Кирилл Фастовский прокомментировал рейтинг клубов Континентальной хоккейной лиги по итогам сезона-2018/19.
«Что значит – согласны мы с рейтингом или не согласны. Это же математика. Есть критерии, которые приняты. Рейтинг высчитывается по этим критериям. Можно соглашаться или нет, но я предпочитаю просто работать, чтобы повышать наш рейтинг. Я уже не знаю, кого дальше сокращать. У нас один клуб и так отпал, умер своей смертью. Так что, наверное, рейтинг становится опознавательным знаком, но тем не менее он всё равно важен для клубов и их владельцев. И вот так просто к нему относиться, разумеется, нельзя», — передаёт слова Фастовского корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
КХЛ опубликовала новый рейтинг клубов по итогам сезона-2018/19
- 28 мая 2019
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