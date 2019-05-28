Чернышенко — о московском «Динамо»: не видим проблем, работают юристы

Президент Континентальной хоккейной лиги Дмитрий Чернышенко прокомментировал ситуацию с московским «Динамо», которое снова сменило юридическое лицо.



«В лигу поступили документы от нового юрлица московского «Динамо». Есть подробная дорожная карта по замене юрлица. Были изменения в регламенте, которые не позволяют игрокам потеряться или провести какие-то действия, нарушающие трудовые права и действующие контракты. Клуб предоставляет документы, все игроки получат деньги, контракты переводятся. Никаких проблем мы не видим. Всё идёт в соответствии с регламентом. Работают юристы между лигой и клубом», — передаёт слова Чернышенко корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.



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Источник: московское «Динамо» сменило юрлицо, компенсация за игроков — 1000 руб.