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Чернышенко — о московском «Динамо»: не видим проблем, работают юристы

Чернышенко — о московском «Динамо»: не видим проблем, работают юристы
Хоккей / КХЛ 0

Президент Континентальной хоккейной лиги Дмитрий Чернышенко прокомментировал ситуацию с московским «Динамо», которое снова сменило юридическое лицо.

«В лигу поступили документы от нового юрлица московского «Динамо». Есть подробная дорожная карта по замене юрлица. Были изменения в регламенте, которые не позволяют игрокам потеряться или провести какие-то действия, нарушающие трудовые права и действующие контракты. Клуб предоставляет документы, все игроки получат деньги, контракты переводятся. Никаких проблем мы не видим. Всё идёт в соответствии с регламентом. Работают юристы между лигой и клубом», — передаёт слова Чернышенко корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

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Источник: московское «Динамо» сменило юрлицо, компенсация за игроков — 1000 руб.
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