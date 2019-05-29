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Головков: подавляющее большинство высказалось за потолок зарплат с 2020 года

Головков: подавляющее большинство высказалось за потолок зарплат с 2020 года
Хоккей / КХЛ 0

Президент «Витязя» Михаил Головков после совещания руководителей клубов КХЛ, которое состоялось 28 мая в Барвихе, подвёл итоги встречи.

«Для меня лично главный итог сезона — увеличение посещаемости, количества и качества телевизионных трансляций. Всё-таки мы играем для болельщиков, работаем для них, поэтому это очень важно. Что касается рейтинга клубов, всё абсолютно нормально, никаких возражений ни у кого не было.

Потолок зарплат также обсуждался, и подавляющее большинство (80%) высказалось за его введение с сезона-2020/21, как и было запланировано», — цитирует Головкова официальный сайт КХЛ.

В минувшем сезоне подмосковная команда во второй раз в истории попала в плей-офф и вылетела в первом раунде.

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