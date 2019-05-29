Стин: рабочая этика Тарасенко находится на невероятно высоком уровне

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Александр Стин высоко оценил игровые и человеческие качества Владимира Тарасенко.
«Бросок Тарасенко — один из лучших в НХЛ, если не вообще лучший. Скорость, точность и мощность его броска очень впечатляют. Он также очень мощный сам по себе и крепко стоит на ногах. Вся команда заряжается энергией от того, как он в этом году играет. А делает он это страстно, его рабочая этика находится на невероятно высоком уровне. Для меня честь в течение этих лет наблюдать за его прогрессом.
Я бы не сказал, что он плохо начал сезон, просто он был частью целого. Мы видели в себе потенциал и много говорили о том, какой командой хотим быть, каким должно быть наше лицо. И Владди является очень большой частью нашей идентичности. Он очень хочет, чтобы мы выигрывали. И он играл так, чтобы у нас это получалось. В этом году он хорош», — цитирует Стина официальный сайт НХЛ.
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