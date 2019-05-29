Нападающий системы «Нэшвилла» Колтыгин продолжит карьеру в «Витязе»

Нападающий системы «Нэшвилл Предаторз» Павел Колтыгин продолжит карьеру в составе «Витязя», информирует сайт подмосковного клуба.



20-летний воспитанник московского «Динамо» возвращается в Россию после трёх лет выступлений за океаном. Колтыгин задрафтован в НХЛ «Нэшвиллом» на драфте-2017 под 176-м номером. С 2016 по 2019 год выступал в Главной юниорской лиге Квебека в команде «Драммонвилль Волтижурс». Колтыгин набрал 131 (64+67) очко в 192 матчах регулярного чемпионата. В плей-офф на его счету 30 матчей, в которых он забросил 13 шайб и отдал девять результативных передач.



Бронзовый призёр чемпионата мира среди юниоров до 18 лет в 2017 году. В семи матчах турнира набрал 4 (1+3) очка.



В минувшем сезоне «Витязь» вышел в плей-офф КХЛ, где проиграл в четырёх матчах ЦСКА, ставшему в итоге обладателем Кубка Гагарина.

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