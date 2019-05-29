Колтыгин: хотел бы сыграть в одной тройке с Артюхиным и Сёминым

Нападающий Павел Колтыгин прокомментировал переход в «Витязь». Предыдущие три сезона 20-летний форвард провёл в Главной юниорской лиге Квебека.
«Вернулся из Северной Америки, и последовало приглашение от «Витязя». Мне всегда импонировал и стиль этого клуба, и сама команда очень нравится. Да и рядом с домом. К тому же мы играли в Подольске в МХЛ, в одной команде с Германом Рубцовым и Иваном Юженковым.
С кем хотел сыграть в одной тройке? Если в идеале — с Женей Артюхиным и Сашей Сёминым. Кто не мечтает сыграть с ними? Сёмин с детства был моим кумиром. Ну а что, вдруг получится?» — приводит слова Колтыгина официальный сайт подмосковного клуба.
В минувшем сезоне «Витязь» вышел в плей-офф КХЛ, где проиграл в четырёх матчах ЦСКА, ставшему в итоге обладателем Кубка Гагарина.
- 29 мая 2019
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