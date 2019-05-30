Защитник «Сент-Луиса» Гуннарсон повторил клубное достижение 51-летней давности

«Сент-Луис Блюз» обыграл «Бостон Брюинз» со счётом 3:2 ОТ во втором матче серии финала Кубка Стэнли. Победную шайбу в дополнительное время забросил защитник «музыкантов» Карл Гуннарсон.



32-летний хоккеист впервые в карьере поразил ворота соперника в плей-офф и сделал это в 57-м матче. Шведский защитник стал вторым игроком в истории «блюзменов», кому удалось забросить первую шайбу в плей-офф в финальной серии Кубка Стэнли. В 1968 году таким же достижением отметился Крэйг Кэмерон.

На счету Владимира Тарасенко, помимо гола, показатель полезности «+1», 4 броска в створ и 3 силовых приёма за 15.50 на льду. У Ивана Барбашёва «+1», 3 силовых приёма и блок-шот за 13.11 (3.02 – в меньшинстве).

«Сент-Луис» сравнял счёт в серии — 1-1. Третья игра состоится на площадке «музыкантов» 2 июня, начало встречи — в 3:00 мск.