Берюбе: «Сент-Луис» демонстрировал свой хоккей все 60 минут

Главный тренер «Сент-Луис Блюз» Крэйг Берюбе прокомментировал победу во втором матче серии финала Кубка Стэнли с «Бостон Брюинз». Игра закончилась со счётом 3:2 ОТ в пользу «музыкантов».
«Сегодня мы показывали свой хоккей все 60 минут. Нам здорово удавалось владение шайбой в чужой зоне. Всё это произрастало из нашего форчека и правильных решений при действиях с шайбой», — приводит слова Берюбе официальный сайт НХЛ.
На счету Владимира Тарасенко, помимо гола, показатель полезности «+1», 4 броска в створ и 3 силовых приёма за 15.50 на льду. У Ивана Барбашёва «+1», 3 силовых приёма и блок-шот за 13.11 (3.02 – в меньшинстве).
«Сент-Луис» сравнял счёт в серии — 1-1. Третья игра состоится на площадке «музыкантов» 2 июня, начало встречи — в 3:00 мск.
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