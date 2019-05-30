Юусо Хиетанен подписал новый контракт с московским «Динамо»

Защитник Юусо Хиетанен подписал новый однолетний контракт с московским «Динамо», информирует официальный сайт бело-голубых.

В сезоне-2018/19 33-летний защитник провёл 55 матчей в регулярном чемпионате, забросив шесть шайб и отдав 13 результативных передач при показателе полезности «+7» и 14 минутах штрафа. В плей-офф на счету финского хоккеиста 2 (1+1) очка в 11 играх при показателе полезности «+3».

Хиетанен выступает за московский клуб с сезона-2015/16. Ранее он защищал цвета «Торпедо». Всего в КХЛ провёл 481 матч и набрал 215 (68+147) очков при показателе полезности «+33».

В сезоне-2018/19 подопечные Владимира Крикунова добрались до полуфинала Восточной конференции КХЛ, где уступили в пяти матчах будущему чемпиону — ЦСКА.

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