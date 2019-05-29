Канадец в «Локомотиве» и лучший вратарь МЧМ в СКА. События КХЛ во время ЧМ

Большую часть мая внимание хоккейной общественности было приковано к чемпионату мира в Словакии, а о КХЛ вообще толком не вспоминали с момента открытия трансферного окна и до вчерашнего вечера, когда прошло торжественное закрытие сезона-2018/19. Но на время мирового форума жизнь в клубах не остановилась, произошло немало интересных событий. Рассказываем, что вы могли упустить из жизни КХЛ за последний месяц. Переходим к рассказу о Западной конференции.

У «Ак Барса» новая команда, Уфа стала сильнее. События КХЛ во время ЧМ Обзор Восточной конференции.

Мактавиш возглавил «Локомотив»

После того как Дмитрий Квартальнов возглавил «Ак Барс», должность главного тренера «Локомотива» стала свободной. Во время чемпионата мира в Словакии было официально объявлено, что на работу в Ярославль перебирается известный канадский специалист Крэйг Мактавиш. Североамериканец в бытность нападающим завоевал четыре Кубка Стэнли в составе «Эдмонтон Ойлерз» и «Нью-Йорк Рейнджерс».

В качестве главного тренера Мактавиш отработал девять сезонов в «Эдмонтоне». В последнее время Мактавиш больше управлял, нежели тренировал, поэтому большой вопрос, как возобновится его тренерская карьера в «Локомотиве». Крэйгу придётся привыкать к российским реалиям и менталитету. Спрос же со специалиста будет не просто большой, а огромный.

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Вуйтек: не знаю, что ждёт Мактавиша в «Локомотиве». Он давно не тренировал

Пётр Кочетков в СКА

Слухи про то, что вратарь Пётр Кочетков окажется в СКА, ходили давно. А уж после отъезда Игоря Шестёркина в НХЛ переезд лучшего голкипера прошлого МЧМ в Санкт-Петербург казался неминуемым. В результате ожидаемого обмена игроком ХК «Сочи» стал голкипер Никита Богданов, а Кочетков стал «армейцем». Что ж, у Петра есть хорошая возможность закрепиться в первой команде, но для начала, конечно, придётся стать сменщиком шведа Магнуса Хелльберга. Именно на Хелльберга наверняка будет сделана ставка тренерским штабом «армейцев». Кочеткову же надо набираться опыта и стараться создавать конкуренцию скандинаву.

Хаос в московском «Динамо»

В московском «Динамо» продолжается организационная неразбериха, связанная со сменой юридического лица. 22 апреля решение совета директоров были утверждены перемены в руководстве клуба: новым генеральным директором стал Евгений Кровопусков. Кровопусков ранее никогда не работал на подобной должности, и кажется, что ему понадобилось чуть больше времени, чем ожидалось, для вхождения в курс дела.

На сегодняшний день КХЛ зарегистрировала всего четыре контракта с игроками. Точно продолжат карьеру в клубе защитник Дмитрий Огурцов, а также форварды Георгий Бусаров, Вячеслав Кулёмин и Дмитрий Моисеев. Судьба остальных игроков по сей день остаётся в подвешенном состоянии. При этом есть сведения, что все игроки «Динамо» с действующими контрактами перешли в новую организацию за формальную денежную компенсацию, которая составила тысячу рублей. Однако никакого подтверждения состоявшихся переходов со стороны лиги нет. До сих пор не объявлен и тренерский штаб Владимира Крикунова, точно так же, как и нет информации о полном руководстве клуба. Не решён вопрос и с базой клуба.

Всё это вызывает большие сомнения в турнирных перспективах клуба в следующем сезоне. В то самое время, когда у других клубов уже расписаны предсезонные сборы и практически полностью укомплектованы составы, в «Динамо» только пытаются разобраться со структурой управления клубом.

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«Слован» покидает КХЛ

«Слован» не сыграет в следующем сезоне КХЛ. Как сообщил член правления «орлов» Юрай Широки, клуб не сумел найти нового инвестора и уже подал заявку на участие в словацкой лиге. Напомним, что «Слован» не представил необходимых документов в КХЛ в нужные сроки. Братиславская команда рассчитывала с помощью нового спонсора выплатить миллионный долг за аренду арены и оперативно погасить задолженность перед своими хоккеистами, но ничего из этого не вышло. Прошлый сезон «Слован» провалил, а хоккеисты откровенно отбывали номер на льду, проигрывая всем подряд. Такие поставщики лёгких очков лиге не нужны, это бьёт по имиджу всей организации. В результате место «Слована» на Западе займёт «Торпедо», вернувшееся с Восточной конференции. КХЛ уже начала юридическую процедуру по исключению «орлов» из числа участников.

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В Минске тренерская неразбериха

Помимо московского «Динамо», неразбериха творится и в минской команде. Сперва прошла информация, что вместо Андрея Сидоренко главным тренером «Динамо» станет Александр Андриевский, который покинул «Сибирь». Новость про Андриевского появилась даже на официальных ресурсах «зубров», однако позднее вышло заявление гендиректора клуба Дмитрия Баскова, что переговоры с Александром Андриевским не увенчались заключением контракта. Учитывая, что у «Динамо» будет самый маленький бюджет в КХЛ, сильные игроки покидают команду, а с тренерами вообще ничего не понятно, турнирные перспективы минчан на следующий сезон туманны. Похоже, о плей-офф придётся только мечтать.

Минское «Динамо» не сумело договориться с Александром Андриевским

Киселевич подпишет контракт с ЦСКА

По нашей информации, в ближайшее время будет официально объявлено о том, что защитник Богдан Киселевич подпишет контракт с ЦСКА. Таким образом, Богдан вернётся в Россию из НХЛ, не сумев пробиться в состав «Виннипега». В ЦСКА Богдану всё известно, именно из «армейской» команды защитник улетал в Северную Америку. В услугах Киселевича заинтересован лично главный тренер москвичей Игорь Никитин. Если Киселевич подпишет контракт с ЦСКА, то другой защитник – Михаил Пашнин – наоборот, расторгнет действующее соглашение и станет хоккеистом «Салавата Юлаева».

Потери и приобретения СКА

Сразу несколько хоккеистов покинули СКА. О некоторых переходах стало известно ещё до чемпионата мира, но новости интересные, поэтому напомним о них. В Северную Америку отправляются Николай Прохоркин, Игорь Шестёркин, Михаил Мальцев, Владислав Гавриков и Никита Гусев. По-прежнему нет контракта у Наиля Якупова, не будет в СКА Павла Дацюка, который практически наверняка окажется в «Автомобилисте». Так что состав команды из Питера в следующем сезоне претерпит серьёзные изменения. Из приобретений стоит выделить приход форварда Йоонаса Кемппайнена, защитника Лукаса Бенгтссона, а также вратаря Петра Кочеткова.