Генменеджер «Нью-Джерси»: чтобы ни случилось, получим хорошего игрока на драфте

Генеральный менеджер «Нью-Джерси Дэвилз» Рэй Шеро поделился мнением о нападающем Джеке Хьюзе и форварде Каапо Какко, которых считают фаворитами предстоящего драфта. «Дьяволы» будут выбирать первыми на предстоящей церемонии в Ванкувере.
«Всё прошло хорошо. Я многое знал о Хьюзе и до этого. Чтобы ни случилось, мы уверены, что получим очень хорошего хоккеиста. В распоряжении каждого клуба 20 минут. Встреча с Джеком ничем не отличается от других собеседований. У нас много информации о Каапо. Надеюсь, что у нас ещё будет шанс поговорить с ним до драфта в Ванкувере.
В 2017 году мы также выбирали первыми. Тогда у меня была возможность встретиться c Нико Хиширом и Ноланом Патриком. Каапо и Джек решили поехать на чемпионат мира, и ситуация изменилась по времени», — приводит слова Шеро официальный сайт НХЛ.
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