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Пьетранджело: приятно победить в Бостоне, ведь тут очень сложно играть

Пьетранджело: приятно победить в Бостоне, ведь тут очень сложно играть
Хоккей / НХЛ 0

Капитан «Сент-Луис Блюз» Алекс Пьетранджело прокомментировал победу со счётом 3:2 ОТ во втором матче серии финала Кубка Стэнли с «Бостон Брюинз». Российский форвард «музыкантов» Владимир Тарасенко отметился голом и продлил голевую серию в плей-офф до четырёх игр.

«Всегда здорово побеждать в гостях, особенно учитывая, как сложно тут играть. Это важнейшая победа, да и вообще нам удаётся хорошо играть в гостях. Первая игра сложилась для «Сент-Луиса» не лучшим образом, но сегодня мы победили и будем готовы к домашним матчам», — цитирует игрока официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

«Сент-Луис» сравнял счёт в серии — 1-1. Третья игра состоится на площадке «музыкантов» 2 июня, начало встречи — в 3:00 мск.

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