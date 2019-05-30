Пьетранджело: приятно победить в Бостоне, ведь тут очень сложно играть
Капитан «Сент-Луис Блюз» Алекс Пьетранджело прокомментировал победу со счётом 3:2 ОТ во втором матче серии финала Кубка Стэнли с «Бостон Брюинз». Российский форвард «музыкантов» Владимир Тарасенко отметился голом и продлил голевую серию в плей-офф до четырёх игр.
«Всегда здорово побеждать в гостях, особенно учитывая, как сложно тут играть. Это важнейшая победа, да и вообще нам удаётся хорошо играть в гостях. Первая игра сложилась для «Сент-Луиса» не лучшим образом, но сегодня мы победили и будем готовы к домашним матчам», — цитирует игрока официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
«Сент-Луис» сравнял счёт в серии — 1-1. Третья игра состоится на площадке «музыкантов» 2 июня, начало встречи — в 3:00 мск.
Залезть под кожу медведя! Тарасенко забил и заставил «Бостон» замолчать
Атака, хиты и ненависть. Это было классно.
- 30 мая 2019
-
14:22
-
13:55
-
13:46
-
13:25
-
12:54
-
12:34
-
12:07
-
11:56
-
11:35
-
11:19
-
10:44
-
10:34
-
10:30
-
09:55
-
09:37
-
09:14
-
08:56
-
08:32
-
08:15
-
06:41
-
06:14
-
05:30
-
05:25
-
05:14
-
04:11
-
02:54
- 29 мая 2019
-
23:58
-
23:19
-
22:58
-
22:24
-
21:56
-
21:31
-
20:58
-
20:42
-
20:24
Партнерский контент