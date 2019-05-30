Попов: спасибо руководству ЦСКА, что дают шанс ещё поиграть

Нападающий московского ЦСКА Александр Попов поблагодарил руководство «армейского» коллектива за шанс поиграть в команде. Напомним, недавно 38-летний игрок подписал новый контракт с клубом.



«Спасибо руководству ЦСКА, что даёте шанс ещё поиграть. Спасибо команде, что не даёте стареть. Спасибо семье, которую я люблю. Спасибо болельщикам, вы у нас — шестой игрок», — передаёт слова Попова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.



В прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги нападающий принял участие в 43 матчах, записав в актив 14 (3+11) баллов при показателе полезности "+15" и четырёх минутах штрафного времени. Ветеран проводил на площадке около 14 минут за матч. В 14 встречах Кубка Гагарина нападающий смог набрать 3 (1+2) балла.

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