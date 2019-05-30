Защитник «Бостона» Грызлик не сыграет в третьем матче финала

Защитник «Бостон Брюинз» Мэтт Грызлик не сыграет в третьем матче финальной серии Кубка Стэнли с «Сент-Луис Блюз», информирует официальный сайт «Бостона».



Напомним, Грызлик получил травму во втором матче серии после силового приёма Оскара Сундквиста. Хоккеист «блюзменов» впоследствии получил двухминутный штраф, его могут дисквалифицировать.

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Результативным вышел первый период. На пятой минуте форвард хозяев Чарли Койл открыл счёт, реализовав большинство. Вскоре Роберт Бортуццо восстановил равновесие, но через 40 секунд Юаким Нордстрём вновь вывел «Бостон» вперёд. «Музыканты» отыгрались усилиями Владимира Тарасенко, забросившего 10-ю шайбу в плей-офф. Победу «блюзменам» в овертайме принёс Карл Гуннарсон. Это его первый гол в плей-офф за карьеру.

