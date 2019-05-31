«Салават» обменяет Ткачёва в СКА в обмен на права на Сошникова

Как стало известно «Чемпионату», клубы Континентальной хоккейной лиги СКА и «Салават Юлаев» произведут обмен игроками.

Форвард «Сент-Луис Блюз» Никита Сошников, права на которого принадлежат «армейцам», перейдёт в уфимский клуб. Взамен «армейцы» получат нападающего Владимира Ткачёва, находящегося в статусе ограниченно свободного агента. 1 мая уфимский клуб сделал Ткачёву квалификационное предложение.

В минувшем сезоне 23-летний Ткачёв забросил 5 шайб и сделал 21 голевую передачу в 53 матчах регулярного чемпионата при показателе полезности «+3». В 17 матчах плей-офф на счету Владимира 10 (4+6) очков при полезности «+2».

25-летний Сошников в сезоне-2018/19 сыграл всего 16 матчей (5 в НХЛ и 11 в АХЛ). В НХЛ Никита очков не набрал, а в фарм-клубе забросил 3 шайбы и сделал 3 голевые передачи.