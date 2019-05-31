Капитан ЦСКА Сергей Андронов останется в клубе ещё на три сезона

Хоккейный клуб ЦСКА достиг договоренности о подписании контракта с капитаном команды Сергеем Андроновым, информирует официальный сайт московского клуба. Новое соглашение будет действовать до конца сезона-2021/22.

В минувшем сезоне Сергей провёл за ЦСКА 48 встреч в регулярном чемпионате, набрав 12 (8+4) очков, и 19 матчей в плей-офф, заработав 3 (3+0) балла. Суммарный показатель полезности составил "+19".

В КХЛ Андронов также защищал цвета «Лады». За ЦСКА Андронов непрерывно играет с сезона-2014/15. В общей сложности за карьеру в лиге Сергей принял участие в 498 матчах, в которых забросил 67 шайб и сделал 51 результативную передачу.

Ранее ЦСКА расторг контракт с защитником Михаилом Пашниным по соглашению сторон.