Капитан ЦСКА Сергей Андронов останется в клубе ещё на три сезона
Хоккейный клуб ЦСКА достиг договоренности о подписании контракта с капитаном команды Сергеем Андроновым, информирует официальный сайт московского клуба. Новое соглашение будет действовать до конца сезона-2021/22.
В минувшем сезоне Сергей провёл за ЦСКА 48 встреч в регулярном чемпионате, набрав 12 (8+4) очков, и 19 матчей в плей-офф, заработав 3 (3+0) балла. Суммарный показатель полезности составил "+19".
В КХЛ Андронов также защищал цвета «Лады». За ЦСКА Андронов непрерывно играет с сезона-2014/15. В общей сложности за карьеру в лиге Сергей принял участие в 498 матчах, в которых забросил 67 шайб и сделал 51 результативную передачу.
Ранее ЦСКА расторг контракт с защитником Михаилом Пашниным по соглашению сторон.
Андронов: триумф ЦСКА тем и ценен, что в него было вложено столько труда
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