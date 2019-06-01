Курали: Тарасенко — один из лучших «шутеров», его бросок смертоносен

Нападающий клуба НХЛ «Бостон Брюинз» Шон Курали поделился мнением об игре лидера «Сент-Луис Блюз» Владимира Тарасенко.



«Остановить Тарасенко и правда очень сложно. Он один из лучших „шутеров“ в хоккее. Его бросок смертоносен. Наверное, в первую очередь надо держать клюшку как можно ближе к шайбе и стараться не давать ему бросать. Пожалуй, против него надо играть так же, как против любого техничного хоккеиста: вынуждать бороться за пространство, выдавливать к бортам, не давать ему простых розыгрышей. Нам надо всегда особенно внимательно следить, есть ли он на льду. Он также часто получает шайбы после вбрасываний, и в эти моменты не надо про него забывать», — цитирует форварда официальный сайт НХЛ.

Залезть под кожу медведя! Тарасенко забил и заставил «Бостон» замолчать Атака, хиты и ненависть. Это было классно.