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Курали: Тарасенко — один из лучших «шутеров», его бросок смертоносен

Курали: Тарасенко — один из лучших «шутеров», его бросок смертоносен
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий клуба НХЛ «Бостон Брюинз» Шон Курали поделился мнением об игре лидера «Сент-Луис Блюз» Владимира Тарасенко.

«Остановить Тарасенко и правда очень сложно. Он один из лучших „шутеров“ в хоккее. Его бросок смертоносен. Наверное, в первую очередь надо держать клюшку как можно ближе к шайбе и стараться не давать ему бросать. Пожалуй, против него надо играть так же, как против любого техничного хоккеиста: вынуждать бороться за пространство, выдавливать к бортам, не давать ему простых розыгрышей. Нам надо всегда особенно внимательно следить, есть ли он на льду. Он также часто получает шайбы после вбрасываний, и в эти моменты не надо про него забывать», — цитирует форварда официальный сайт НХЛ.

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