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Андрей Чибисов подписал контракт с «Виннипег Джетс»

Андрей Чибисов подписал контракт с «Виннипег Джетс»
Хоккей / НХЛ 0

Российский нападающий Андрей Чибисов подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги «Виннипег Джетс», информирует CapFriendly. 26-летний хоккеист подписал контракт новичка сроком на один сезон на $ 700 тыс.

В прошедшем сезоне Чибисов выступал в Континентальной хоккейной лиге за магнитогорский «Металлург». Нападающий принял участие в 50 матчах регулярного чемпионата, записав на свой счёт 20 (7+13) баллов при показателе полезности "+1" и 14 минутах штрафного времени. Хоккеист проводил на площадке около 14 минут за игру. В Кубке Гагарина Чибисов участия не принимал.

Ранее нападающий выступал за казанский «Ак Барс» и ханты-мансийскую «Югру».

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