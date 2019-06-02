Патрик Лайне рассчитывает на контракт с зарплатой $ 10 млн в год

Обозреватель The Fourth Period Дэвид Паньотта поделился информацией о будущем нападающего «Виннипег Джетс» Патрика Лайне, который 1 июля может получить статус ограниченно свободного агента.



«Прошедший сезон получился для Лайне не самым удачным. Он знает об этом, все это знают. Тем не менее финский хоккеист всё же сумел забросить 30 шайб. Насколько мне известно, Патрик внимательно изучит все возможные варианты, и они могут включать в себя предложения от других клубов. Если он не получит контракт с зарплатой $ 10 млн за сезон, то рассмотрит другие варианты», — сказал Паньотта в эфире NHL Network Radio.

В регулярном чемпионате сезона-2018/19 21-летний Лайне принял участие в 82 матчах, записав на свой счёт 50 (30+20) баллов при показателе полезности «–24» и 42 минутах штрафного времени. В шести играх Кубка Стэнли у финского нападающего три гола, а также одна результативная передача.

Источник: «Виннипег» не хочет заключать долгосрочный контракт с Лайне