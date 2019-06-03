Тарасенко: счёт в серии 1-2. О каких прижатых спинах идёт речь?

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко поделился ожиданиями от четвёртого матча финальной серии Кубка Стэнли с «Бостон Брюинз» (1-2). Четвёртый матч противостояния состоится 4 июня, начало встречи — в 3:00 мск.

«Мы должны подготовиться к матчу жизни? Счёт в серии 1-2. О каких прижатых спинах вы говорите? Просто нужно играть лучше, вот и всё, что имеет значение сейчас», — цитирует Тарасенко официальный сайт НХЛ.

В третьей игре серии российский форвард провёл на льду 20 минут 13 секунд (4.44 – в большинстве, показатель полезности «0») и нанёс шесть бросков в створ. Россиянин прервал результативную серию, составившую восемь матчей. На этом отрезке нападающий забросил пять шайб и сделал пять голевых передач.

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