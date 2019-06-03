Журналист: Кессела действительно пора менять, без Малкина он совсем не тот

Североамериканский журналист Трэвис Йост поделился мнением об игре нападающего Фила Кессела, которого хочет обменять «Питтсбург Пингвинз».
«Кессела нужно обменять по многим причинам. Главное — это деньги, «Питтсбургу» необходимо расчищать пространство под потолком зарплат. Вторая причина — его трения с партнёрами и тренерами, напомним, ранее сообщалось о конфликте Кессела с Салливаном и даже с Малкиным. Ну и третье: несмотря на неплохую статистику, игра Кессела скоро начнёт меркнуть.
У Кессела серьёзно увеличился процент „вторых“ передач, из-за которых его статистика выглядит прилично. Но на самом деле, когда Кессел играет без Малкина, он совсем не тот. Он по-прежнему опасный форвард, но без топ-центра у него нет шансов. Это проблема», — написал журналист.
- 3 июня 2019
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