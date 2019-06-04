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Маннинен: «Салават» — это большой клуб, удивился и обрадовался обмену

Маннинен: «Салават» — это большой клуб, удивился и обрадовался обмену
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий «Салавата Юлаева» Сакари Маннинен прокомментировал переход в уфимский клуб.

«Конечно, удивился обмену из «Йокерита», но и обрадовался тоже. «Салават» — это большой клуб, один из лучших в России. Счастлив, что оказался в нём, уже жду начала нового сезона. С удовольствием буду играть в Уфе. Думаю об НХЛ, но мне будет лучше ещё пару лет провести в России, вырасти как игрок. Сейчас для меня это лучший вариант, я принял правильное решение.

Кемппайнен сказал, что это классная команда, отличный город с замечательными болельщиками. Сказал, что мне понравится играть за «Салават». Я ещё не знаю, где буду играть, пока об этом не думал. Если с этими ребятами, то буду делать всё, чтобы партнёры и команда добивались успеха. Я готов помогать команде. Думаю, если мы будем играть в одном звене, у нас всё получится.

На Востоке нет слабых клубов. КХЛ – отличная лига, все матчи здесь тяжёлые, все соперники серьёзные. В каждой игре настоящая борьба», — сказал Маннинен в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.

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