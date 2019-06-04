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Пьетранджело: Сент-Луис — великий спортивный город, сильно недооценённый

Пьетранджело: Сент-Луис — великий спортивный город, сильно недооценённый
Хоккей / НХЛ 0

Защитник «Сент-Луис Блюз» Алекс Пьетранджело после победы в четвёртом матче финала Кубка Стэнли с «Бостон Брюинз» (4:2, 2-2) прокомментировал поддержку со стороны болельщиков.

«Фанаты ждали этого очень долго. Нам было совершенно нечем гордиться после предыдущего матча, но не заметить оживления в городе всё равно было невозможно.

Сент-Луис — великий спортивный город. На мой взгляд, сильно недооценённый в этом плане. Наши болельщики ни разу не махнули на нас рукой. Кому бы мы в плей-офф ни проигрывали — они продолжали кричать в нашу поддержку. Сегодня нам очень хотелось сделать для них всё, что было в наших силах», — цитирует Пьетранджело официальный сайт НХЛ.

Победную шайбу в середине третьего периода забросил форвард «Блюз» Райан О'Райлли, который в этой встрече оформил дубль. По два очка в составе хозяев набрали Брэйден Шенн (1+1) и Алекс Пьетранджело (0+2). Голкипер Джордан Биннингтон отразил 21 бросок из 23.

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