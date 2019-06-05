Чибисов: не обижаюсь, если кто-то смеётся над переходом. У нас свободная страна

Нападающий «Виннипег Джетс» Андрей Чибисов объяснил решение уехать в Национальную хоккейную лигу.

«Виннипег» заинтересовался мной еще по ходу сезона-2017/18. А уже по итогам минувшего начались более детальные разговоры. Мы с агентом поговорили и решили, что нужно попробовать свои силы в НХЛ. Такой шанс бывает только раз в жизни – было бы глупо не воспользоваться им.

Они просматривали меня в основном в сборной, а не в клубе. Где-то в середине сезона ко мне подходил скаут, сказал, что за мной наблюдают. Я, честно говоря, никакого значения этому не придал – думал только о текущем сезоне. А уже после сезона начал задумываться. Я уже не юниор – решил, что нужно попробовать свои силы. Тем более, если клуб сам проявляет ко мне интерес. В первую очередь, я хочу доказать себе, что у меня может получиться.

Скаут спрашивал только – есть ли у меня желание? Если да, то они продолжат следить за мной. Я сразу сказал, что желание есть. Больше мы ничего не обсуждали. Скажу так: даже в КХЛ тебе ничего не обещают по поводу сыгранных матчей. Это нормально. Как себя покажешь – так и будет. Всё зависит от человека, а не от обещаний. Я не гонюсь за деньгами. Появился шанс – я захотел проверить себя, посмотреть, что это за лига. Я такой человек: просто работаю и всё. Не люблю летать в облаках и жить мечтами. Появился шанс – поехал.

В России настроены скептически? Я не читаю прессу, не обращаю внимание на комментарии болельщиков. Для чего забивать себе голову? Если мне нужно будет чьё-то мнение – я обращусь к человеку, который действительно сможет мне дать совет, от которого я смогу оттолкнуться. Я не обижаюсь, если над моим переходом кто-то смеётся. У нас свободная страна – каждый может написать, что угодно», — цитирует Чибисова «Спорт Бизнес Online».

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