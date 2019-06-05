Кэссиди: матчап без Хары не очень хорош

Главный тренер «Бостон Брюинз» Брюс Кэссиди прокомментировал возможную потерю из-за травмы капитана команды Здено Хары. У словацкого защитника сломана челюсть, и его участие в пятом матче финала Кубка Стэнли находится под вопросом.

«На лёд могут выйти ребята, которые не очень много играли, поэтому одного мы можем использовать в меньшинстве вместо Хары, а другого — для матчапа. Мы говорим о возможной игре молодого парня, который за нас совсем не играл в плей-офф. Так что здесь надо быть аккуратным. Признаем честно — матчап без Хары не очень хорош. Мы играем против тяжёлого, габаритного соперника, так что тут мы теряем. Но кто-то другой должен сделать шаг вперёд, и мы это сделаем как коллектив.

Придётся поменять и тройку Крейчи? Одно дело, если ты создаёшь в атаке моменты в каждом матче, но от этого звена мы пока этого не видим. Мы говорили об этом вчера, но собираемся ещё раз данную ситуацию проанализировать. Сможем ли мы всё исправить, зависит только от нас», — цитирует Кэссиди официальный сайт НХЛ.